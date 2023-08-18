Türkiye 6 Şubat'ta yıkıcı depremlerle uyandı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş evsiz kaldı. Depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken depremlere karşı farklı öneriler sunuldu.

CHP'li belediyelerin inatla sürdürdüğü heykel hizmetleri bir türlü son bulmazken CHP'li Kırşehir Belediyesi, deprem bahanesiyle bir skandala imza attı.

HEYKELE DİN KÜLTÜRÜNÜN 'KARA KUTUSU' KİTABI KONULDU

CHP'li Kırşehir Belediyesi, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda Deprem Heykeli açılışını yaptı. Yapılan açılışta gülerek fotoğraf çektirilmesi sosyal medya üzerinde tepkiye neden olurken, anıta 'Din Kültürünün Kara Kutusu' kitabı konuldu. Heykel çevresinde incelemede bulunan vatandaşlar, din kitabıyla ne mesaj verildiğini anlamadıklarını belirtti.

SİYASETNAME KİTABINA DA YER VERİLDİ

CHP'li Kırşehir Belediyesinin Cacabey Meydanı'nda yaptığı heykele, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin Kara Kutusu kitabının yanında Nizamülmülk'ün 'Siyasetname' kitabının da konulduğu gözlendi.

"DİN DOĞRULUK MESAJI VERİR"

İl Müftüsü Mehmet Yaman, belediyenin kanaat ve düşüncesiyle ilgilenmediklerini anlattı. "Dinin tek mesajı var." diyen Müftü Yaman, "Din; dürüstlüğü, samimiyeti, yardımlaşmayı birlik ve beraberliği önceler. Dinin hedefi dünya ve ahiret mutluluğudur. Resul'ün hadisleri bizlere yol gösterir. Belediyenin kastı noktasında polemiğe düşmek istemiyorum." diye konuştu.