CHP'den can pazarında yat partisine pişkin savunma! Özrü kabahatinden büyük

Antalya'da 2024'te teleferik faciası yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın Göcek'te bir yat partisinde olduğu iddia edilen görüntüler siyasette tartışmaya neden oldu. Ali Mahir Başarır önce görüntüler için 'kurgu' dedi, ardından "Damatlar İHA'yla SİHA'yla bizi mi takip ediyor?" ifadelerini kullanarak "derin devlet" iddiasında bulundu.

PARTİDEKİ İŞADAMI SIZDIRDI

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Ancak görüntülerin, partiye ev sahipliği yapan işadamı Mehmet Hazım Giray tarafından bir arkadaşına gönderildikten sonra yayıldığı öğrenildi. Başarır'ın "Video bir hafta sonra çekildi" savunması da çürütüldü. Kayıtta, Veli Ağbaba'nın görüntülerde "Bugün Nisan'ın 13" dediği duyuldu.

TBMM PLAKALI GİZEMLİ ARKADAŞ

Kamuoyu Giray'ın ismini Başarır'ın üzerine kayıtlı çakarlı aracı kullanırken gözaltına alınmasıyla duymuştu. Giray'ın tehdit, yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydının olduğu ortaya çıkmıştı. Giray ifadesinde "Başarır avukatım ve arkadaşım, aracı bana güvendiği için verdi" demişti. Giray'ın otellerinde CHP'li bazı isimlerin konakladığı, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın da Foça'daki Club Med tesisinde tatil yaptığı öğrenildi. Soruşturmada Giray'ın eski Ataşehir İmar Müdürü Mehmet Ali Düzova'ya para gönderdiği, Düzova'nın ise Malta'ya kaçtığı tespit edildi.

