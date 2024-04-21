CHP'den CHP'ye dev enkaz! Toplam borç 100 milyar TL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda okunan Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı faaliyet raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BAHANE ÜRETMESİNLER'

İzmir'de CHP'li belediyelerin yeni yönetimlere devrettiği borçlara dikkat çeken Dağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan faaliyet raporundan anlaşılacağı üzere 2019-2024 arası CHP'nin İzmir'de yönettiği belediyelerin toplam borcu yaklaşık 100 milyar TL'dir! Belediye başkanlarının tamamına yakınının değiştiğini dikkate alacak olursak, CHP'li belediyelerin CHP'li belediyelere devrettiği borç durumu bu şekildedir." "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu rakam iki katına çıkıyor, Ankara'yı da hesaba katarsak CHP belediyelerindeki borç uçsuz bucaksız bir hal alıyor. önümüzdeki dönemdeki beceriksizliklerine bahane bulmak için 'enkaz edebiyatı' yapmaya çalışanların manipülasyonu kendi belediyelerinin borç batağında olduğu gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu. CHP belediye başkanlarına önerimiz, sadece vatandaşlarımıza hizmete odaklanmalarıdır. Hizmet ve eser ortaya koyamayacakları için şimdiden bahane üretmesinler."

YENİ BAŞKAN İSYAN ETMİŞTİ

CHP'den Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, meclis toplantısında "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım. Çünkü ben bugüne kadar, çok uzun süre yöneticilik yapmış biri olarak, bir gün bile maaşları geciktirmedim. Bununla da övünen bir insandım. Beni hala maaşların üçüncü günü olup işçilere ödeyemeyen konumuna koyanlara da teessüfümü bildiriyorum. Bu çok ayıp bir şey" diye konuşmuştu.

AKRABA ATAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, işe aldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Kaya'yı Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne atadı. İstanbul Sarıyer'de de Belediye Başkanı Oktay Aksu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu'nu Mali Hizmetler Müdürlüğüne atadı.

İBB VE ABB'DE BORÇ 200 MİLYAR TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin 2023'de, 105 milyar 633 milyon lira gelir elde ettiğini, 122 milyar 441 milyon lira gider yaptığını söyledi. Kaynar, "İBB'nin borcu 2023'te bir önceki yıla göre 68 milyar 761 milyon lira artarak 150 milyar 837 milyon lira oldu. İETT'nin 12 milyar 394 milyon lira borcu da eklendiğinde 180 milyar 32 milyon lira olmaktadır." AK Parti Ankara İl Başkanlığı ise CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye'sinin, 9.8 milyar TL'si belediyenin, 10.4 TL'si ASKİ'nin, 1.7 milyar TL'si de EGO'nun olmak üzere 21.9 milyar lira borcu oldu açıkladı.