7 Kasım 2025 Cuma
  • CHP'den çıktı, İBB'den sızdı! CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Güncel

CHP'den çıktı, İBB'den sızdı! CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü üyelerine verdiği iddia edilen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

7 Kasım 2025 Cuma 13:45
CHP'den çıktı, İBB'den sızdı! CHP'nin Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği de tespit edildi.

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli Orhan Gazi Erdoğan 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından dün gözaltına alındı.

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli Orhan Gazi Erdoğan savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Popüler Haberler
