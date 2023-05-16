CHP'den depremzede vatandaşlara büyük vicdansızlık! AFAD sahip çıktı

CHP'nin yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri sonrasında skandal bir karara imza attı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı aldı.

Karar sonrası büyük bir şok yaşayan depremzedeler bu karara tepki gösterdi. Normalde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürdüğü öğrenilirken, seçim sonrası alelacele alınan karar 'Deprem bölgesinden AK Parti'ye çıkan büyük destek sonrası Tekirdağ'daki depremzedeler cezalandırılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

21 MAYIS'A KADAR BOŞALTIN

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedelere yönelik tahliye kararı otellere asıldı.

Asılan kararda, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur" denildi.

AK PARTİ'YE DESTEK ÇIKTI DİYE Mİ CEZALANDIRILIYORUZ

Yaşadıkları duruma isyan eden depremzedeler, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi.

AFAD OTEL TAHSİSİ İÇİN DEVREYE GİRDİ

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi.