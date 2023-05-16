İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,72
  • EURO
    21,4377
  • ALTIN
    1260.94
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'den depremzede vatandaşlara büyük vicdansızlık! AFAD sahip çıktı
Güncel

CHP'den depremzede vatandaşlara büyük vicdansızlık! AFAD sahip çıktı

CHP yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kumbağ Mahallesi'ndeki otellerde yaşayan depremzede vatandaşlara büyük bir vicdansızlık yaptı. Belediye'nin aldığı kararla depremzede vatandaşlar kapı dışarı edildi. Şok yaşayan depremzedelere AFAD sahip çıktı. Tekirdağ Belediye'nin kararına tepki gösteren vatandaşlar, 'Desteğiniz seçimlere kadar mıydı? Deprem bölgesi AK Parti'ye oy verdiği için mi bizi çıkartıyorsunuz?” dedi. Öte yandan AK Parti yönetimindeki Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, olayı duyar duymaz depremzedelerin yanına geldiği, destek verip sahip çıkacaklarını söylediği öğrenildi.

16 Mayıs 2023 Salı 23:02 - Güncelleme:
CHP'den depremzede vatandaşlara büyük vicdansızlık! AFAD sahip çıktı
ABONE OL

CHP'nin yönetimindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri sonrasında skandal bir karara imza attı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı aldı.

Karar sonrası büyük bir şok yaşayan depremzedeler bu karara tepki gösterdi. Normalde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürdüğü öğrenilirken, seçim sonrası alelacele alınan karar 'Deprem bölgesinden AK Parti'ye çıkan büyük destek sonrası Tekirdağ'daki depremzedeler cezalandırılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

21 MAYIS'A KADAR BOŞALTIN

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedelere yönelik tahliye kararı otellere asıldı.

Asılan kararda, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur" denildi.

AK PARTİ'YE DESTEK ÇIKTI DİYE Mİ CEZALANDIRILIYORUZ

Yaşadıkları duruma isyan eden depremzedeler, "Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız." dedi.

AFAD OTEL TAHSİSİ İÇİN DEVREYE GİRDİ

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde konaklayan depremzedelerin masraflarını artık karşılamayacağını bildirmesi üzerine AFAD depremzedelere otel tahsisi için devreye girdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.