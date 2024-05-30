CHP'den devralınan enkazı gözler önüne serdi: Liyakat anlamında çok yetersizler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer meslek odaları temsilcileriyle şehrin projelerini ve sorunlarını konuştu. CHP'den devralınan belediyedeki liyakatsizliği ve yerine getirilmeyen icraatları eleştiren Öntürk, "Sayıca personel çok ama icraata gelince yok" dedi.

CHP dönemindeki alınan personellere değinen Öntürk, "Ben çırpınıyorum şuan. 4 defa söyledim ama iş yürümüyor. Personel sayımızda öyle dağınıklık var ki, sayıca çok personel var ama liyakat anlamında çok yetersiz. Şimdi ne yaptım ben. Bizim GEDAŞ'ta Ahmet bey var genel müdür ona rica ettim. Onların eline dünya bir proje ekibi var. 'Yollarımızı, sahillerimizi siz hızlı bir şekilde çıkın' dedim. 'Acil olarak yerleri hızlı çıkın' dedim. Başka türlü buradan 3 ayda çıkmaz proje. Baktım yok çıkmıyor, verdik görev yapın arkadaşlar. Herkes burada makam istiyor. Genel müdürlük istiyor. Daire başkanlığı istiyor. O onu devreye sokuyor. Bu bunu devreye sokuyor. Kimse demiyor ki; "bayram geldi şu mezarlıkları ayağa kaldıralım" . Bunu diyen yok. Şuan bizim işi bilen bir ekiple yol yürümemiz lazım. Buradaki eksikliklerimizi Bakanlıkla tamamlıyorum. Bu güne kadar kötü imarlar yapılmış. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızdan rica ettik. Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir talimat verdi bakanlara: 'Hatay'ın ne işi varsa yapın. Kanun çerçevesinde yapın' dedi." diye sözlerini bitirdi.

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