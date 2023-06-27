CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına girişen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe kendisi gibi 'CHP'de değişim olmalı' diyen Özgür Özel ve Murat Karayalçın gibi partinin önde gelen isimlerini de davet eden İmamoğlu, "Siyaset neden bizde profesyonel meslek gibi, sizce neden oturan kalkmıyor koltuktan?" sorusuna alkışlar eşliğinde yanıt verdi. Açıkça Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan ve toplumda karşılığının kalmadığını vurgulayan İBB Başkanı, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadelerini kullandı.

'GEMİNİN KAPTANI KILIÇDAROĞLU' MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İzmir'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, isim vermeden CHP Genel Başkanlığına göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. CHP'nin yeni bir seçim dönemine girdiğini vurgulayan Çelik, "Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor." ifadeleriyle İmamoğlu'na "Geminin kaptanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" mesajını verdi.

"HERKESİN BU İŞE KATKI KOYACAĞI BİR SÜREÇ YAŞANACAK"

Çelik, şunları kaydetti:

"CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini, yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Biz kongreler ve kurultaylar sürecini büyük bir heyecanla yaşıyoruz, bu süreci dayanışma içinde geçireceğiz. Aynı zamanda partinin gelişimi ve dönüşümü için de üyemizden yöneticimize kadar herkesin bu işe katkı koyacağı bir süreç yaşanacak."

Kongre kararıyla birlikte tüzük değişikliğinin de gündeme alındığına işaret eden Çelik bunun için oluşturulan komisyonun partideki tüm kademelerden görüş alacağını aktardı.