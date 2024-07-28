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CHP'den engelli bireylere barikat! İlk icraatları isyan ettirdi: Tadilat gerektiren bir eksik yoktu

CHP yönetimindeki Beykoz Belediyesi'nin engelli ve kadınların eğitim gördüğü AKDEM ile BEYSEM'i 'tadilat' bahanesiyle kapatması tepki çekti. AK Parti Beykoz Meclis Üyesi Gaye Zayıf, 'AKDEM ve BEYSEM, 3 yıl önce hizmete girdi. Tadilat gerektiren bir eksik yoktu. 1 Ağustos'ta açılacağı söylendi ama henüz tek bir çivi çakılmadı. Başka eğitimcilerle yola devam edeceklerini söylediler. Henüz bir eğitim kadrosu da kurulmadı, bahsedilen tadilat yapılmadı.” dedi.

Akşam Gazetesi28 Temmuz 2024 Pazar 08:55 - Güncelleme:
CHP'den engelli bireylere barikat! İlk icraatları isyan ettirdi: Tadilat gerektiren bir eksik yoktu
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AK Parti'den CHP'ye geçen Beykoz Belediyesi, engelli ve kadınların eğitim gördüğü AKDEM ile BEYSEM'i kapattı. Eğitimcilerin de işine son verildi. Özel çocukların sosyalleştiği merkezlere kilit vurulmasına aileler tepki gösterdi.

İstanbul'da Beykoz Belediyesi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP yönetimine geçti. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, AK Parti dönemindeyken hizmete giren Aile Kadın Destekleme ve Engelli Eğitim Merkezi (AKDEM) ile Beykoz Sanat Merkezi'ni (BEYSEM) kapatma kararı aldı. Merkezlerde görevli eğitimcilerin de sözleşmeleri yenilenmeyerek işlerine son verildi. AKDEM'de otizimli, Down Sendromlu ve bedensel engelli yüzlerce özel gereksinimli birey, dil terapisinden duyu bütünlemeye, atlı terapiden el sanatlarına kadar birçok alanda eğitim görüyordu. BEYSEM'de ise kadınlara el satanları ve mesleki eğitim veriyordu. Bu merkezlere kilit vurulması eğitim alan engelli çocukların ailelerini isyan ettirdi.

1 AĞUSTOS'U BEKLEYİN

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda kapatma kararına gelen tepkiler üzerine Beykoz Belediyesi bir açıklama yaptı. Eğitimcilerin yaz sezonu sözleşmelerinin sona erdiği; AKDEM'in de tadilata alındığı bildirildi. Aynı açıklamada yeni eğitimcilerin alınıp tadilat yapıldıktan sonra AKDEM'in 1 Ağustos'ta hizmete yeniden açılacağı belirtildi.

4 GÜN KALDI, ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI

Akşam Gazetesi'ne konuşan konuşan AK Parti Beykoz Meclis Üyesi Gaye Zayıf, AKDEM'le ilgili belediyenin farklı düşünceleri olduğunu belirtip şunları söyledi: "AKDEM ve BEYSEM, 3 yıl önce hizmete girdi. Tadilat gerektiren bir eksik yoktu. 1 Ağustos'ta açılacağı söylendi ama henüz tek bir çivi çakılmadı. Başka eğitimcilerle yola devam edeceklerini söylediler. Henüz bir eğitim kadrosu da kurulmadı, bahsedilen tadilat yapılmadı."

EĞİTİMCİLER ŞAŞKIN

El sanatları öğretmeni Fatma Ormancı belediye yönetiminden kendilerine merkezlerin kapatıldığını ve sözleşmelerinin yenilenmeyeceği yönünde bilgi gelince çok şaşırdıklarını belirterek şunları söyledi: "Başkan daha nitelikli eğitmen alınacağını söylemiş. Oysa öğrencilerimiz de velilerde bizden memnundu. Biz de öğrencilerimiz de mağdur olduk.

SOSYAL MEDYADA NE VARSA SİLDİLER

CHP'li Beykoz Belediyesi, AKDEM'in sosyal medya hesabındaki verilen hizmetlerle ilgili video ve görsel tanıtımların da tamamını sildi. Hesabın boşaltıldığını belirten Gaye Zayıf, "Orada verilen eğitimlerin görünmesi istemiyorlar. AKDEM'i yeniden hizmete açsalar bile aynı hizmeti vermeyecekler. Birçok hizmeti kaldıracakları için vatandaşlar oradan görüp talep etmesin diye verileri sildiklerini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

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