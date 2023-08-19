CHP'den fıkra gibi açıklama: Bu sefer Konya'yı bile alacağız

Daha önce yerel seçimlerde 'tarih yazacağız' açıklamasında bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu kez de AK Parti yönetiminde olan belediyeleri kazanacaklarını ileri sürdü. Öztrak, "Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" dedi.

Genel seçimlerde bozguna uğrayan CHP'nin tutarsız çıkışları sürüyor. Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İzmir Çeşme'deki ilçe kongresinde konuştu. Kongreye İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın da katıldı.

Daha önce yerel seçimlerde "Tarih yazacağız" açıklamasında bulunan CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan iddialı bir açıklama daha geldi.

"KONYA'YI BİLE ALACAĞIZ"

Öztrak, 14 mayıs seçimlerinde iki milletvekili çıkarabildikleri Konya'yı bile alacaklarını söyledi.

Öztrak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"DUYGUSAL KOPUŞ KARŞI TARAFTA YAŞANIYOR"

Öte yandan CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler seçmende duygusal bir kopuş olduğundan bahsediyordu.

Ancak Öztrak için durumun öyle olmadığı görüldü.

Öztrak, "Duygusal kopuşun en büyüğü karşı cephede yaşanıyor. Güvendikleri tek şey bizi darmadağın etmek. Biz hep birlikteyiz, bu seçimi alacağız. Bu yıl bizim yüzüncü yılımız. Bu yüzüncü yıl CHP'liler olarak büyük bir coşkuyla kutlayacağız." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALDIĞI OYDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Onlarca seçim kaybedilmesine rağmen parti tabanından gelen istifa çağrılarına kulak tıkayanlardan biri olan CHP Sözcüsü Öztrak, "Bu seçim bir aşamaydı 2024'teki seçimler ile sonuçlanacak. Karşı tarafa yenilgi yaşatabilirsek her şey değişecek. Bu seçimde genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 25.5 milyon seçmenin oyunu aldı. 30-35 milyon oy olarak AK Parti'nin gidişinin önünü açacağız" şeklinde konuştu.