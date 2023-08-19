İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'den fıkra gibi açıklama: Bu sefer Konya'yı bile alacağız
Güncel

CHP'den fıkra gibi açıklama: Bu sefer Konya'yı bile alacağız

6 dönemdir CHP milletvekilliği yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçime dair 'Bu kez Balıkesir'i, Bursa'yı, Konya'yı bile alacağız.' dedi. Partisinde yaşanan koltuk savaşını görmezden gelen Öztrak, duygusal kopuşun en büyüğünün karşı cephede yaşandığını iddia etti.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
CHP'den fıkra gibi açıklama: Bu sefer Konya'yı bile alacağız
ABONE OL

Daha önce yerel seçimlerde 'tarih yazacağız' açıklamasında bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu kez de AK Parti yönetiminde olan belediyeleri kazanacaklarını ileri sürdü. Öztrak, "Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" dedi.

Genel seçimlerde bozguna uğrayan CHP'nin tutarsız çıkışları sürüyor. Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İzmir Çeşme'deki ilçe kongresinde konuştu. Kongreye İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın da katıldı.

Daha önce yerel seçimlerde "Tarih yazacağız" açıklamasında bulunan CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan iddialı bir açıklama daha geldi.

"KONYA'YI BİLE ALACAĞIZ"

Öztrak, 14 mayıs seçimlerinde iki milletvekili çıkarabildikleri Konya'yı bile alacaklarını söyledi.

Öztrak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"DUYGUSAL KOPUŞ KARŞI TARAFTA YAŞANIYOR"

Öte yandan CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler seçmende duygusal bir kopuş olduğundan bahsediyordu.

Ancak Öztrak için durumun öyle olmadığı görüldü.

Öztrak, "Duygusal kopuşun en büyüğü karşı cephede yaşanıyor. Güvendikleri tek şey bizi darmadağın etmek. Biz hep birlikteyiz, bu seçimi alacağız. Bu yıl bizim yüzüncü yılımız. Bu yüzüncü yıl CHP'liler olarak büyük bir coşkuyla kutlayacağız." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALDIĞI OYDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Onlarca seçim kaybedilmesine rağmen parti tabanından gelen istifa çağrılarına kulak tıkayanlardan biri olan CHP Sözcüsü Öztrak, "Bu seçim bir aşamaydı 2024'teki seçimler ile sonuçlanacak. Karşı tarafa yenilgi yaşatabilirsek her şey değişecek. Bu seçimde genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 25.5 milyon seçmenin oyunu aldı. 30-35 milyon oy olarak AK Parti'nin gidişinin önünü açacağız" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.