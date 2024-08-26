CHP'den fıstık gibi tiyatro! Protestocu diye tanıtılan çiftçi tanıdık çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün Gaziantep'te düzenlenen fıstık mitingine katıldı. Özgür Özel ve heyetinin önü yolda fıstık traktörlü fıstık üreticileri tarafından kesildi.

Özel, aracından inerek üretici olduğunu söyleyen kişilerle konuştu. Çiftçiler Özgür Özel'e sorunlarından bahsetti.

PROTESTOCU DİYE TANITILAN ÇİFTÇİ TANIDIK ÇIKTI

O anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "Miting güzergahında yolumuzu keserek dertlerini dile getiren çiftçilerimizin sesine kulak verdik" ifadelerine yer verdi. Traktörün üzerinden Özgür Özel'e sıkıntılarını anlatan kişinin foyası kısa sürede ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraflarda Özel ile tokalaşıp konuşan kadının Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı. Doğan'ın paylaşımının altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları bunun bir tiyatro olduğu eleştirisinde bulundu. Başkan Doğan'ın paylaştığı fotoğrafların altına yorum yapan vatandaşlar, "Eşiniz de çiftçi mi oldu?", "İşiniz gücünüz tiyatro" şeklinde eleştirilerde bulundu.

