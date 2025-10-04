İSTANBUL 22°C / 14°C
4 Ekim 2025 Cumartesi
CHP'den “fiyasko” belediyecilik: Su vermez faturalarla cep yakar

Başkentte Kesikköprü hattındaki arıza nedeniyle uygulanan su kesintileri, Mamak'ta yaşayan vatandaşları çaresiz bıraktı. Çeşmelerden su doldurmaya çalışanlar, yetkililerden acil çözüm beklerken gelen su faturalarının olduğundan fazla geldiğini de belirtti.

4 Ekim 2025 Cumartesi 20:47
Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları ise devam ediyor.

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen Mamak'taki vatandaşlar, su ihtiyacını ilçede bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

Su kesintisinden etkilenen İbrahim Dolaman, "Buradan üç beş kova su alıp gideceğiz. İhtiyacımızı karşılamıyor elbette, sadece çocukların lavabo ihtiyacını karşılıyor. Yetkililerden ricam, bu işe bir an önce çözüm bulsunlar." dedi.

Son bir haftadır su sorunu yaşadıklarını aktaran mahalle sakini Ferhat Şişman ise "Yetkililere şunu söylemek istiyorum. Faturalarımıza bakıyoruz. Kullandığımız su 300 lira, gelen fatura 700 lira. Bu patlama işi, yapım işinde gece gündüz çalışılır yapılır. Bitmez arıza bir haftadır?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) kesintilere ilişkin yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve yarından itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı bildirilmişti.

