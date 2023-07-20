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CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan hakkında yeni karar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün gerçekleştirilen toplantıya sağlık raporu bulunduğu için katılmadı. Özcan hakkındaki karar 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek YDK toplantısına bırakıldı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan hakkında yeni karar
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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Özcan'ın ve beraberinde 8 dosyanın daha görüşüldüğü YDK Toplantısı sona erdi. Tanju Özcan'ın sağlık sorunları nedeniyle doktor raporu bulunduğu ve bu nedenle YDK'ya savunma yapmak için gelmediği öğrenildi.

Sağlık sorunları nedeniyle savunma yapmaya gelemeyen Tanju Özcan hakkında YDK'dan herhangi bir sonuç çıkmadı. Özcan'ın durumunun görüşüleceği bir sonraki toplantının tarihinin ise 26 Temmuz Çarşamba olarak belirlendiği öğrenildi.

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