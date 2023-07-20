CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan hakkında yeni karar

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Özcan'ın ve beraberinde 8 dosyanın daha görüşüldüğü YDK Toplantısı sona erdi. Tanju Özcan'ın sağlık sorunları nedeniyle doktor raporu bulunduğu ve bu nedenle YDK'ya savunma yapmak için gelmediği öğrenildi.

Sağlık sorunları nedeniyle savunma yapmaya gelemeyen Tanju Özcan hakkında YDK'dan herhangi bir sonuç çıkmadı. Özcan'ın durumunun görüşüleceği bir sonraki toplantının tarihinin ise 26 Temmuz Çarşamba olarak belirlendiği öğrenildi.