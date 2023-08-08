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Güncel

CHP'den ikiyüzlü tutum! Akbelen'de çevreci kılığına girenler Bornova'da ağaç katletti

Muğla'nın Akbelen ilçesinde çevreci kılığına giren CHP'liler İzmir'in Bornova ilçesinde ağaçları katletti. Bir kadın Bornova Belediyesi Evka-3 semtinde ağaç katliamı yapmasını anbean videoya aldı. Ağaç katliamı çevreden büyük tepki çekti.

Sabah8 Ağustos 2023 Salı 17:38 - Güncelleme:
CHP'den ikiyüzlü tutum! Akbelen'de çevreci kılığına girenler Bornova'da ağaç katletti
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İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Evka 3 Mahallesi'nde yaşanan ağaç katliamı anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İzyuva'da aralarında zeytin ağaçlarının da bulunduğu çok sayıda ağaç CHP'li Bornova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi.

Belediye ekipleri vatandaşların tepkilerine rağmen ağaçları tek tek kesmeyi sürdürdü. O anları videoya alan bir kadının "Yapmayın ne olur yapmayın. Yazık bunlara. Allah cezanızı versin hepinizin. Allah sizi kahretsin. Polisi arayın" dediği duyuldu. Bornova Belediyesi ekiplerinin ise hiçbir şey olmamış gibi ağaçları kesmeye devam ettikleri görüldü.

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