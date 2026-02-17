CHP'nin "gölge bakan" olarak ilan ettiği, CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef aldı.

Hazımsızlık yaşayan CHP'li Özçağdaş, "4-6 yaş Kur'an kursu açmayı anaokulu açmaya tercih eden bir siyasal iktidar var" dedi.

Kur'an kurslarına "ne idüğü belirsiz yapılar" şeklindeki skandal ifadelerle saldıran Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanlığı tarikat ve cemaatlerin önünü açıyor." iddiasında bulundu.