17 Şubat 2026 Salı
  • CHP'den İslam düşmanlığı! Özçağdaş, TBMM'de Kur'an kurslarını hedef aldı
Güncel

CHP'den İslam düşmanlığı! Özçağdaş, TBMM'de Kur'an kurslarını hedef aldı

CHP'li Suat Özçağdaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef aldı.

17 Şubat 2026 Salı 10:33
CHP'den İslam düşmanlığı! Özçağdaş, TBMM'de Kur'an kurslarını hedef aldı
CHP'nin "gölge bakan" olarak ilan ettiği, CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef aldı.

Hazımsızlık yaşayan CHP'li Özçağdaş, "4-6 yaş Kur'an kursu açmayı anaokulu açmaya tercih eden bir siyasal iktidar var" dedi.

Kur'an kurslarına "ne idüğü belirsiz yapılar" şeklindeki skandal ifadelerle saldıran Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanlığı tarikat ve cemaatlerin önünü açıyor." iddiasında bulundu.

  • Suat Özçağdaş
  • Kur an kursları
  • CHP

