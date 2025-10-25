CHP'den istifa eden başkandan AK Parti kararı

CHP'den istifa eden Antalya'nın Aksu ilçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım, "AK Parti'ye geçmeye niyeti olduğunu" açıkladı. Partiyle hem yerel hem Genel Merkez düzeyinde görüştüğünü belirten Yıldırım, CHP'yi Atatürk, Cumhuriyet ve demokrasiden uzaklaşmakla eleştirdi.

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz" diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçladı.

AK Parti'ye geçiş için hiçbir şartı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Tek amacımız Aksu'nun sorunlarını çözmek" dedi.

Zehir zemberek sözlerle istifa etti