CHP'den istifa eden Gürsel Tekin isyan etti: Kimseye ulaşamadım genel başkana mesaj attım

28 Mayıs hezimetinin ardından suların durulmadığı CHP'de yerel seçimlere giden süreçte de kriz yaşanıyor. Birçok il ve ilçede belirlenen adayların hem teşkilatlardan hem de parti tabanından büyük tepki çekerken partinin Esenyurt'tan aday göstereceği iddia edilen

Gürsel Tekin'in istifası gündeme bomba gibi düştü.

Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda parti yönetimine ağır sözlerle yüklenerek CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Tekin, CHP'nin içinde objektif koşulların, liyakatin ve ehliyetin olmadığına, parti içinde hemşehricilik, gruplaşma ve ekipleşmenin hüküm sürdüğüne dair bir paylaşımda bulundu. Ayrıca, partiye emek veren, iktidar olma hedefi taşıyan insanların dışlandığına, parti içi iktidar mücadelesinin önceliklendirildiğine, parti hukukunun ve emekçilerin haklarının göz ardı edildiğine vurgu yaptı. Genel Merkezin kendi belirlediği kurallara uymadığına, parti içindeki ilişkilerin ideoloji, ilke veya düşünce temelli olmaktan uzak, daha çok kişisel ilişkilere dayalı olduğuna işaret etti.

Neden istifa ettiği merak edilen Tekin, Sözcü TV canlı yayınında CHP'den istifasının arka planını anlattı.

"ÖZEL VE İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"



İstifa kararı vermeden önce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü açıklayan Tekin,

"Benim adaylığım umurumda değil. Bu başvuruyu yapmadan önce Sayın Genel Başkanımla ve Sayın İmamoğlu'yla görüştüm. Bana şunu diyebilirlerdi: 'Siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz.' Ben hiçbir şeye hevesli değilim. Rant peşinde değilim, hayatım mücadeleyle geçmiştir." şeklinde konuştu.

İstifa dilekçesini 15 gün öncesinden hazırladığını belirten Tekin, "Ben CHP'de temiz bir geçmişe sahip biriyim. Bir istifa dilekçesini yazmanın ne kadar zor olduğunu sadece ben, Allah ve eşim bilir. O dilekçeyi 15 gün önce yazdım." dedi.

"PARTİ YÖNETİCİLERİNDEN BİRİNE ULAŞAMADIM"



Canlı yayında sesini yükselterek CHP yönetimine tepki gösteren Tekin istifasının nedenini ise şu sözlerle açıkladı: Nedeni şu; Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?