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Güncel

CHP'den kopardıkları 15 vekil yetmedi: DEVA'dan grup kurma girişimi! 2 partiden 5 vekil istediler

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi; Meclis'te grup kurmak için yeterli sayı olan 20'ye ulaşabilmek için Demokrat Parti'den 3, CHP'den ise 2 vekil almak için görüşmelere başladı.

14 Temmuz 2023 Cuma 12:20 - Güncelleme:
CHP'den kopardıkları 15 vekil yetmedi: DEVA'dan grup kurma girişimi! 2 partiden 5 vekil istediler
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Türkiye, seçimleri geride bıraktı. Halk, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerken, TBMM'deki çoğunluğu da Cumhur İttifakı aldı. Seçimlerin ardından partilerin Meclis'teki dağılımın belli olmasıyla birlikte; AK Parti'nin 263, CHP'nin 130, MHP'nin 50, İyi Parti'nin 44, DEVA'nın 15, Saadet Partisi'nin 10, Gelecek Partisi'nin ise 10 milletvekili bulunuyor. Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi toplam 35 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Alınan yenilginin ardından 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrıldı.

DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında yapılan Meclis'te ortak bir siyasi parti grubu kurulmasına ilişkin görüşmeler sonucu ortak grup kararı çıktı.

DEVA PARTİSİ'NDEN MECLİS'TE GRUP KURMA KARARI

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM'de ortak grup kurma kararı aldı. DEVA Partisi ise bu grubun dışında kaldı. Şimdi ise DEVA Partisi, Meclis'te grup kurmaya çalışıyor. Ancak TBMM çatısı altında grup kurabilmesi için 5 milletvekiline daha ihtiyacı bulunan DEVA Partisi, arayışlarına DP ve CHP'de devam ediyor..

DP'DEN 3, CHP'DEN 2 VEKİL İSTİYOR

15 vekili olan DEVA Partisi, Meclis'te grup kurmak için yeterli sayı olan 20'ye ulaşabilmek için Demokrat Parti'den 3, CHP'den ise 2 vekil almak için görüşmelere başladı.

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