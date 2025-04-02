Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirdi. CHP üyesi olduğunu iddia eden bir esnaf, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini belirterek üye kartını kırdı. CHP'li olduğunu iddia eden bir vatandaş da, Özgür Özel'in boykot çağrısına uymayacağını dile getirerek CHP'den istifa ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykotu desteklediğini duyurmuştu. CHP tarafından desteklenen 'boykot' çağrısı, esnafta ise yeterli karşılığı bulamadı. CHP üyesi olduğunu iddia eden Ankara Hal esnafı Hamza Doğan, üyeliğini iptal ederek CHP üye kartını kırdı.

"KENDİ MALIMIZI KENDİMİZ BOYKOT EDİYORUZ, VAR MI BÖYLE BİR ŞEY"

Esnaf Hamza Doğan, yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirterek, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok. Kesinlikle karşıyım, CHP'nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde, üyeliğimi de sildirdim. Kartta cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti. Bizim millet boykota uymaz, ben öyle tahmin ediyorum. O zaman biz en büyük vatan hainiyiz" ifadelerini kullandı.

"CHP'LİYİM ONUN YAPTIKLARIYLA İSTİFAMI VERDİM"

Öte yandan CHP'li olduğunu iddia eden bir vatandaş da Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi.

Boykot yapmayacaklarını söyleyen vatandaş, "Ben buradan Özgür Özel'e söylüyorum çok yanlış. Burası bizim Türkiye Cumhuriyeti. Bizler hiçbir zaman onun dediğiyle boykot yapamayız. Ben CHP'li bir bayanım ve onun yaptıklarıyla istifamı verdim. Milleti sokağa çağırmak yanlış bir şey. Özgür Özel yanlış yapıyorsun." dedi.

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