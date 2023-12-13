CHP'den Meral Akşener'i by-pass planı

Yerel seçimler için İYİ Parti'den ikinci kez ret yanıtını alan CHP, DEM Parti adını alan HEDEP ve İYİ Parti ile arka kapı diplomasisi yürütecek. İYİ Parti ile yönetim pas geçilerek teşkilatla temas kurulacak. CHP Genel Merkezi'nin ve Genel Başkan Özgür Özel, olası bir seçim başarısızlığında mesuliyetlerini azaltmak için yerel düzeyde iş birliği mottosu ile hareket edecek. Bu nedenle görüşmeleri en başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 11 büyükşehir belediye başkanı ya da yerlerine aday gösterilecek isimler yürütecek.

DEM İLE GÖRÜŞMELER İMAMOĞLU'NDA

Edindiği bilgiye göre; CHP yerel seçim için DEM Parti ile 'açıktan ittifakı' yerelde yapacak. İYİ Parti ile de ilişkileri genel merkez ve Genel Başkan Meral Akşener'i atlayarak, il ve ilçe başkanları düzeyinde gerçekleştirecek. Daha önce İYİ Parti Genel Merkezi'nin CHP ile il ve ilçe bazlı görüşmeleri yasakladığı iddia edilmişti. Yeni Şafak'ın haberine göre, üst düzey bir CHP'li, "İstanbul'da ilçe bazlı görüşmelerin geliştirilmesi planlanıyor. İstanbul'daki görüşmelerin genel merkez değil, İmamoğlu ile yürütülecek. Ankara konusunda Mansur Yavaş, DEM Parti ile görüşme yapmak istemediği bildirildi. Ancak DEM Parti, İzmir de Tunç Soyer'i istiyor. Genel merkez ayak diremeye başladı ancak müzakereleri Tunç Bey yürütebilir" bilgisini verdi.

ERDOĞAN'A OY VERDİM!



İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini söyledi. Beker ayrıca, "Biz TBMM'de otururken Musavvat (Dervişoğlu) Bey geldi, 'Sen şu kadar ver, sen şu kadar ver' dediler. Benden de istendi, ben vermedim" dedi.

ENSARİOĞLU DİSİPLİNDE



İYİ Parti İstanbul Milletvekilli Salim Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatıldı. Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü "Şeyh Said Bulvarı" ile ilgili "Bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said'e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

YAVAŞ'A KARŞI DÜŞÜK PROFİL



CHP'nin iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti'de yerel seçim karmaşası sürüyor. İstanbul'da İmamoğlu'na karşı güçlü bir isim ile çıkmayı amaçlayan Akşener'in Başkent için farklı düşündüğü konuşuluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın İYİ Partililer ile arasının iyi olmasından dolayı küslük oluşmaması için Ankara'da ise düşük profilli bir aday üzerinde duruluyor.

İSTİFALARDAN ÇEKİNİYOR

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı ise toplumdan oy alabilecek ve vatandaşın dikkatini çekebilecek bir isim üzerinde duruluyor.

İNCE DESTEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili görüşmesine dair, "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti" dedi. Görüşmenin detaylarını hızla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile paylaşacağını vurgulayan İmamoğlu, İnce ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN GENELGESİ

CHP'de il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelge ile aday belirleme yöntemlerinin belirlenip genel merkeze bildirmesi istendi. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek imzası gönderilen genelgede yine de adayların merkez yoklaması ile genel merkez tarafından belirleneceği, ifade edildi. Genelgenin ön seçim isteyen tabanın tepkisini dindirmek üzere formalite olarak gönderildiği öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın genelgeye "Biz bu genelgenin dışındayız" yanıtı verdiği iddia edildi.

ÖZEL BUGÜN DEM'DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edecek. Özel, Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. Görüşme talebinin CHP'den geldiği öğrenildi. Ziyarette 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.