6 Eylül 2025 Cumartesi
  • CHP'den olağanüstü karar: Tarih belli oldu, kurultaya gidiyor
Güncel

CHP'den olağanüstü karar: Tarih belli oldu, kurultaya gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, parti delegelerinin imzasıyla 21 Eylül'de olağanüstü kurultay düzenleyeceklerini duyurdu.

6 Eylül 2025 Cumartesi 00:03
Çiftci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir.

Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil, aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır."

