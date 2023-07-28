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CHP'den ortaklarına rest! Gürsel Tekin: Yerel seçimlere tek gireceğiz

CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, seçim hezimetinin ardından kendilerini hedef alan ittifak ortaklarına sert çıkarak yerel seçimlere tek gireceklerini söyledi. Tekin, genel seçimlerde kazanabilmek adına bulduğu her partiye ittifak teklif edip, vekillik ve bakanlık dağıtan CHP'nin, HDP ve İYİ Parti olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabileceğini iddia etti.

28 Temmuz 2023 Cuma 22:13 - Güncelleme:
CHP'den ortaklarına rest! Gürsel Tekin: Yerel seçimlere tek gireceğiz
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini itiraf etmişti. Kamuoyuna açıklananın aksine gizli bir mutabakat olduğunu ifşa eden Özdağ, "MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakata vardı." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, ise yaşananlara ilişkin "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." demekle yetinmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA 'GİZLİ PROTOKOL' TEPKİSİ

Özdağ ile ittifakı yalanlayamayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise gizli mutabakattan haberinin olmadığını söyleyip, "Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur." demişti.

HDP vekili Sırrı Sakık ise, "Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazansaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!" diyerek tepki gösterdi.

Yaşananlar sonrasında ortaklar yerel seçimlere ayrı gireceklerinin sinyalini vermeye başladı.

CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'DEN 'HDP VE İYİ PARTİ OLMADAN KAZANIRIZ' RESTİ

Gelişmeye ilişkin katıldığı Haber Global TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisi sonrası kendilerini hedef alan ittifak ortaklarına rest çekip yerel seçimlere tek gireceklerini açıkladı. 'HDP ve İYİ Parti olmadan da kazanırız' diyen Tekin, "İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz." dedi.

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