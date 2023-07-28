CHP'den ortaklarına rest! Gürsel Tekin: Yerel seçimlere tek gireceğiz

KILIÇDAROĞLU'NA 'GİZLİ PROTOKOL' TEPKİSİ
Özdağ ile ittifakı yalanlayamayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise gizli mutabakattan haberinin olmadığını söyleyip, "Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur." demişti.
HDP vekili Sırrı Sakık ise, "Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazansaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!" diyerek tepki gösterdi.
Yaşananlar sonrasında ortaklar yerel seçimlere ayrı gireceklerinin sinyalini vermeye başladı.
CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'DEN 'HDP VE İYİ PARTİ OLMADAN KAZANIRIZ' RESTİ
Gelişmeye ilişkin katıldığı Haber Global TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisi sonrası kendilerini hedef alan ittifak ortaklarına rest çekip yerel seçimlere tek gireceklerini açıkladı. 'HDP ve İYİ Parti olmadan da kazanırız' diyen Tekin, "İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz." dedi.