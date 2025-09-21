İSTANBUL 26°C / 19°C
21 Eylül 2025 Pazar
  • CHP'den oylama rezaleti! Belediyedeki seçime hile karıştırdılar
Güncel

CHP'den oylama rezaleti! Belediyedeki seçime hile karıştırdılar

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkanvekili seçimi yapıldı. Seçim sürecindeki skandal gelişmeler Meclis'te tansiyonu yükseltti. Seçimde çizik olduğu gerekçesiyle AK Parti'nin oyu geçersiz sayıldı, CHP'li adayın yanlış yazılan ismi ise kabul edildi. Oyların eşit olması sebebiyle yapılan kura çekiminde başkanvekilliğine CHP'li aday seçildi.

21 Eylül 2025 Pazar 15:28
CHP'den oylama rezaleti! Belediyedeki seçime hile karıştırdılar
ABONE OL

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı.

Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.

Seçimde bir rezalete imza atıldı.

Seçimlerde CHP adayının oy pusulasında adayın soyadı yanlış yazılmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.

AK Parti'nin adayının oy pusulasında bir çizgi var diye oyu reddedildi. AK Parti'nin oyu 19'dan 18'e düşürüldü.

Meclis oturumunu yöneten CHP'li yönetimin ikiyüzlü tutumuna AK Parti üyeleri tepki gösterirken her iki tarafın 18'er oy alması sebebiyle Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi kura yöntemiyle belirlendi.

Kura çekimi sonucunda başkanvekilliğine CHP adayı İbrahim Kahraman seçildi. Sonrasında mecliste gergin anlar yaşandı.

AK Parti'nin yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapacağı öğrenildi.

