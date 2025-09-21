Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı.

Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.

Seçimde bir rezalete imza atıldı.

Seçimlerde CHP adayının oy pusulasında adayın soyadı yanlış yazılmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.

AK Parti'nin adayının oy pusulasında bir çizgi var diye oyu reddedildi. AK Parti'nin oyu 19'dan 18'e düşürüldü.

Meclis oturumunu yöneten CHP'li yönetimin ikiyüzlü tutumuna AK Parti üyeleri tepki gösterirken her iki tarafın 18'er oy alması sebebiyle Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi kura yöntemiyle belirlendi.

Kura çekimi sonucunda başkanvekilliğine CHP adayı İbrahim Kahraman seçildi. Sonrasında mecliste gergin anlar yaşandı.

AK Parti'nin yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapacağı öğrenildi.