İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6729
  • EURO
    40,0095
  • ALTIN
    3569.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'den paralel ''18 Mart'' kutlaması! Zonguldak Valisi tepki gösterdi
Güncel

CHP'den paralel ''18 Mart'' kutlaması! Zonguldak Valisi tepki gösterdi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif tören yapmak için Valilik binasının girişinde toplanan CHP'li üyelere tepki gösterdi. Hacıbektaşoğlu, 'Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanunuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp' şeklinde sitemde bulundu.

IHA18 Mart 2025 Salı 17:42 - Güncelleme:
CHP'den paralel ''18 Mart'' kutlaması! Zonguldak Valisi tepki gösterdi
ABONE OL

Zonguldak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Valilik önünde törenler düzenlendi. Törenlerin ardından CHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından alternatif tören düzenlendi.

CHP'li üyeler Valilik binası girişinde toplanarak alternatif tören yapmak istediği sırada makamının balkonuna çıkan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif tören düzenlenmesine tepki gösterdi.

Hacıbektaşoğlu, "Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanunuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp. Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz. Çok ayıp. Ne uyarıdan, ne ikazdan ne de insanlıktan anlıyorsunuz" şeklinde sitemde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.