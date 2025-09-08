İSTANBUL 27°C / 19°C
Güncel

CHP, SMS ile kaos çağrısı yaptı! Parti içinde ''İstanbul savaşı''

CHP, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin'in il binasına girmesini engellemek için üyelere, “Son kalemizi koruyalım” mesajları attı.

8 Eylül 2025 Pazartesi 08:09
CHP, SMS ile kaos çağrısı yaptı! Parti içinde ''İstanbul savaşı''
CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in bugün saat 12.00'de il binasına gelmesine karşı harekete geçti.

Parti yönetimi, İstanbul milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de İstanbul il binasında olmaları için talimat yolladı. Plana göre, insan zinciri oluşturulacak; Tekin ve arkadaşları CHP İstanbul il binasına sokulmayacak.

PARTİLİLERE SON KALE MESAJI

Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de binadan ayrılmayacağı öne sürüldü. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan partililere bugün saat 10.00'da il binası önünde hazır bulunmaları için toplu SMS gönderildi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları X hesabından yapılan duyuruda ise İstanbul İl başkanlığı için 'Son Kale' benzetmesi yapıldı.

