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CHP'den Tanju Özcan kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Parti Meclisi'nin kararıyla tekrar CHP'ye geri döndü. Tanju Özcan, “Baba evine döndüm” dedi.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 17:21 - Güncelleme:
CHP'den Tanju Özcan kararı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş talebi değerlendirildi. Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda Özcan'ın geri dönmesine karar verdi.

TANJU ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiye geri döndüğünü açıkladı. Başkan Özcan, "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba evine döndüm. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel ve CHP'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk'ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" dedi.

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