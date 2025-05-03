İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2025 Cumartesi / 6 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'den tek ses dayatması! AK Partili üyeler topluca salonu terk etti
Güncel

CHP'den tek ses dayatması! AK Partili üyeler topluca salonu terk etti

Muğla'da, Bodrum Belediyesi'nin olağan meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleriyle yaşanan tartışma sonrası kendilerine söz hakkı verilmemesine tepki gösteren AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
CHP'den tek ses dayatması! AK Partili üyeler topluca salonu terk etti
ABONE OL

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen mayıs ayı olağan meclis toplantısında söz alan CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Bodrum'da yoğun katılımla kutlandığını ifade ederek, bir dahaki 1 Mayıs'ta AK Parti'yi de aralarında görmek istediklerini söyledi.

Daha sonra söz alan CHP'li meclis üyesi Deniz Koca, iktidarın ekonomi yönetimi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Deniz Koca'nın açıklamasının ardından kendilerine söz hakkı doğduğunu ifade eden AK Parti meclis üyesi Halime Kaya Öztok söz istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin söz vermemesi üzerine AK Partili meclis üyelerinin tamamı toplantıyı terk etti.

Salon çıkışı açıklamalarda bulunan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, "Bodrum'un sorunları rafa kaldırılıyor, her meclis toplantısı CHP'lilerin genel siyaset kürsüsüne dönüşüyor. Biz artık Bodrum'un konuşulmasını istiyoruz. Bugün topluca terk ettik, yarın da söz hakkı verilmezse yine aynısını yaparız." diye konuştu.

AK Partili meclis üyesi avukat Halime Kaya Öztok da açıklama yaparak, yaşananlara tepki gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.