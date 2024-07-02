Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Bozcaada'da belediye, adada ikamet etmeyenlerden "Çevre ve Trafik Düzenlemesi Katkı Ücreti" alıyor. Bu yıl 200 TL olan ücrete sosyal medyada tepki yağdı. Bozcaada'nın CHP'li Belediye Başkanı Yahya Göztepe ise skandal uygulamayı savundu.

TURİSTLERE ÇIKIŞ PARASI: 200 TL



Bozcaada Belediyesi, 31 Temmuz 2023 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama ile adaya araçla gelen her ziyaretçiden 200 TL ücret alıyor. İlçede ikamet etmeyen yerli ve yabancı turistlerden alınan bu ücret, sosyal medyada yayınlanan bir video ile gündeme geldi. Uygulama sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkilere rağmen Göztepe uygulamayı savundu.

TEPKİ ÇEKEN UYGULAMAYA SKANDAL SAVUNMA

Göztepe, alınan 200 TL'lik ücretle adaya gelen turistlere park yeri sunduklarını söyleyerek "3 bin kişilik ilçemize devletin aylık desteği 300 bin TL ancak bizim her ay 5 milyon TL'lik bir ödememiz var. Her gün 20 - 25 bin misafire hizmet ediyoruz. İlçemiz doğal sit alanında olduğu için park yeri yapamıyoruz. Bu nedenle, otomobil trafiğinin olmaması için şahsi park iletmeleriyle çalışarak 200 TL karşılığında park yeri sağlıyoruz" dedi.