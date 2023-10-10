CHP'den ''tezkere'' için skandal karar! Kılıçdaroğlu bizzat açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili olarak "Bir tek yabancı askerin postalının Türkiye'ye değmesini istemiyoruz. Bana 'neden' hayır diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin" dedi.

"CHP TARİHİ İMTİHANLA KARŞI KARŞIYADIR"

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresi konusunda tarihi bir imtihanla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu teröre karşı ise çıksınlar nerede durduğunu açıklasınlar. Tezkereye itiraz etmeye çalışanlar Türkiye'nin karşı cephesidir. Bu şer ve bölücü cephe mutlaka mağlup edilecektir.Terörden rahatsız olanlar tezkereye karşı çıkmamalı. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla birlikte şehitlere ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir." ifadelerini kullanmıştı.