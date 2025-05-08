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CHP'den tuğra ve Fetih Suresi hazımsızlığı! Başarır'ın paylaşımında skandal ayrıntı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin Beyazıt meydanında gerçekleştirdiği miting ile ilgili yaptığı görselli paylaşımdaki İstanbul Üniversitesi girişinde yer alan tuğra ve Fetih Suresi'nin kaldırıldığı görüldü. Başarır'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

8 Mayıs 2025 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
CHP'den tuğra ve Fetih Suresi hazımsızlığı! Başarır'ın paylaşımında skandal ayrıntı
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Beyazıt Meydanı'nda miting düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, miting sonrası yaptığı paylaşımdaki görselde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün girişindeki kapıda yer alan Fetih Suresi'nin 3. ayeti ve Sultan Abdülaziz'in Tuğrası'nın silindiği tespit edildi.

Yerine, Roma rakamlarıyla 1943 tarihi yazıldı.

Paylaşım sosyal medyada büyük tepki gördü.

HİLMİ TÜRKMEN: GÜÇ ELLERİNE GEÇSE NE OLACAĞININ TEZAHÜRÜ

Skandal paylaşım hakkında AK Parti MKYK Hilmi Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

O kapının altından geçerek üniversiteye adım attım. Gençliğim, aidiyetim önemli ölçüde Beyazıt'ta şekillendi.

O kapıda yazan Fetih Suresi ve Sultan Abdülaziz'in tuğrası sadece bir süs değil, bu milletin kimliğinin, medeniyetinin, devlet geleneğinin mühürleridir. CHP'nin tek parti zihniyeti, 1933'te bu tarihi izleri kazımış, tuğrayı, sureyi silmiş, yerine Roma rakamlarıyla "MCMXLIII" yazmıştı. O gün bunu taşta yapmışlardı.

2014'te yapılan restorasyonla tuğra ve Fetih Suresi ait olduğu yere yeniden yazılmıştı. Bugün, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır aynı şeyi dijitalde yaptı. Sosyal medyada paylaştığı görselde Fetih Suresi yok, tuğra yok. Yine silmişler, yine yok saymışlar. Bu bir tesadüf değil; bu, yüzlerce yıldır değişmeyen zihniyetin güncel versiyonudur, güç ellerine geçse ne olacağının tezahürü...

Kökünden utanan, inancıyla kavgalı, milletin tarihini görmezden gelen bir akıl. Taştan sildiniz, şimdi görselden siliyorsunuz ama o sure de, tuğra da bu milletin alnının yazısıdır. Ne siz silebilirsiniz, ne tarihten koparabilirsiniz. Milletimizin bilgisine...

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