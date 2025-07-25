CHP'den Türkiye'nin tezlerini karartmaya çalışan kirli kampanya

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yavuzyılmaz'ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve bu hatta ilişkin Uluslararası Tahkim süreciyle ilgili açıklamalarının teknik ve hukuki gerçeklikten uzak, halkı yanıltıcı nitelikte bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

"Cumhurbaşkanının bir imzasıyla 50 yıllık anlaşma iptal edildi" ve "Meclis'e açıklama yapılmadı" iddialarının gerçeği yansıtmadı ifade edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın 1973'te yürürlüğe girdiği, 2010'da yenilendiği, değişen bölgesel koşullar ve enerji piyasalarındaki gelişmeler çerçevesinde güncelliğini yitirdiği aktarıldı.

Türkiye ile Irak arasında daha kapsamlı enerji işbirliği süreci başlatıldığı, bu doğrultuda mevcut anlaşmanın 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ereceğine dair Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci olarak, tahkim süreciyle ilgili 'Türkiye'nin 1,471 milyar dolar ceza aldığı' ve 'Cumhurbaşkanının bu parayı mal varlığıyla ödemesi gerektiği' gibi ifadeler sorumsuzca ve gerçeği çarpıtan niteliktedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılında tahkim kararının hemen akabinde gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşmıştır. Doğrusu, Paris merkezli ICC Hakem Heyeti, Irak'ın 5 talebinden 4'ünü reddetmiş, Türkiye'nin taleplerinin çoğunu kabul ederek her iki taraftan tespit ettiği ihlaller nedeniyle karşılıklı tazminat ödenmesine karar vermiştir. Tahkim kararının Irak lehine tazminata hükmedilen kısmına ilişkin Türkiye'nin Paris'te başlattığı iptal davası ise halen sonuçlanmamıştır."

HENÜZ KESİNLEŞMİŞ BİR TAZMİNAT KARARI BULUNMAMAKTA"

Açıklamaya konu edilen tahkim kararının 4 Ekim 2023'te ABD Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan tenfiz davası dosyasından alındığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, davanın açılmasının ardından kamuya açık hale gelen ve herkes tarafından ulaşılabilen tahkim kararı üzerine akademik makaleler dahi yazıldığı, bu nedenle "gizli bir belgeye ulaşıldığı" iddialarının da gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Washington'daki tenfiz davasında Türkiye ve Irak'ın, tahkim kararına istinaden karşılıklı tazminat talebinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu dava ise henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla ortada henüz kesinleşmiş bir tazminat kararı da bulunmamaktadır. Sonuç olarak Yavuzyılmaz'ın açıklamaları, hukuki süreçleri tamamlanmamış bir konuda, teknik gerçeklikleri görmezden gelen, davada Türkiye lehine hükmedilen tazminat miktarını göz ardı eden, Türkiye'nin tezlerini karartmaya çalışan ve Türkiye ile Irak arasına nifak tohumları ekmek isteyen bir karalama kampanyasıdır. Ana muhalefet yetkilisi bir ismin, iki yıldan uzun bir süre önce yayınlanmış haberleri bugün yaşanmış gibi tekrar gündeme getirerek Türkiye'yi uluslararası alanda var olmayan bir tartışmanın içine çekmeye ve siyasi saiklerle haksız göstermeye çalışması, uluslararası düzeyde sorumsuz bir tutumdur. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı söylemlere karşı dikkatli olması, resmi kurumların açıklamalarını esas alması büyük önem taşımaktadır."