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CHP'den ucuz kahramanlık taktiği! Almanların Eurofighter iddiasına bel bağladılar

Almanya'da yayım yapan bir haber kuruluşu İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması gerekçesiyle Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışının durdurulduğunu iddia etti. Her fırsatta Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Özgür Özel'in partisi CHP ise bu habere sarıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 16:25 - Güncelleme:
CHP'den ucuz kahramanlık taktiği! Almanların Eurofighter iddiasına bel bağladılar
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dışarıdan, Ekrem İmamoğlu içerden bastırdı. Batılı gazetelere röportajlar, uluslararası medyaya bağlantılar yaptılar.

Türk yargısına müdahale istediler. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarından Türk yargısı eliyle değil, Batı'nın baskı ve şantajıyla yırtmak istediler.

PEKİ İSTEDİKLERİ OLDU MU?

CHP, Alman medyasında yayınlanan haberleri kamuoyunun dikkatine sunup, olmuş gibi davranmaya başladı.

Alman menşeili bir gazetenin iddiasına göre Almanya İmamoğlu'nu gerekçe gösterip Türkiye'ye Eurofighter satışını veto etti.

DENİZİNDE YILANA SARILIR GİBİ BU HABERE SARILDILAR

CHP düştüğü yolsuzluk ve rüşvet denizinde yılana sarılır gibi bu habere sarıldı.

Önce İmamoğlu paylaşım yaptı sonra CHP'de kolları sıvadı.

Eurofighter satışında devreye gireceklerinden ve problemi çözeceklerinden bahsetmeye başladılar.

Batılı başkentleri kendilerini yalnız bırakmakla itham eden CHP'nin bu tavrı, 'Kelin merhemi olsa kendi başına sürer' atasözünü hatırlattı.

CHP'nin kapı kapı dolaşıp Türkiye'yi şikayet eden CHP milli hassasiyet ve gurur bilinci yüksek olan vatandaşların kalbini kırdı.

Şimdi Türkiye'nin ortak çıkarları için herşeyi bir kenara bırakıp Türkiye'nin faydasına çalışmaya devam ediyorlarmış gibi yapan CHP aynı zamanda bu haberler üzerinden hükümete parmak sallamaya kalkıyor.

CHP, İmamoğlu'nun tutukluluğunun bedelini Batı'nın sopasıyla sormak istiyor.

EUROFIGHTER'DA GERÇEKLER FARKLI

Oysa ki Eurofighter konusunda gerçekler çok farklı. Veto iddiası kaynak belirtilmeden yapılan bir haberden ibaret ve gerçekliği şüpheli.

Mevcut Almanya iktidarı iki hafta içinde değişecek. Üstelik Türkiye için yeniden F-35'lere geri dönüş konuşulmaya başlandı.

Eurofighter'a ihtiyaç kaldı mı? O bile tartışılan bir konu olarak yer almaya devam ediyor.

  • İBB yolsuzluk soruşturması
  • eurofighter
  • imamoğlu

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