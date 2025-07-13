İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası kamuoyunda kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları olarak anılan hak sahipleri, yaşadıkları probleme çözüm arıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2011'de Karabağlar ilçesindeki Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etap hak sahipleri, inşaatların yarım kalması nedeniyle konutlarına kavuşamadı.

Gaziemir ilçesindeki Aktepe ve Emrez mahallelerinde ise 2022 yılında başlatılan projenin birinci etabının yapımı için belediye iştiraki İZBETON AŞ ile İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Ancak geçen sürede inşaattaki ilerleme yüzde 10 seviyesinde kaldı.

Belediyenin yetersiz kaldığını ifade eden hak sahipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devreye gireceği formüller üzerinde duruyor.

- "BELEDİYENİN ÜYE BAŞINA ÇIKARTTIĞI RAKAM 8,5 MİLYON LİRA"

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İZBETON AŞ yöneticilerinin usulsüzlükleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, bu dosyanın adı geçen yolsuzluk soruşturmasıyla birleştirilmesini talep edeceklerini belirtti.

İnşaat için istenen paranın sürekli arttığına dikkati çeken Alpyavuz, "Bu enkazı kaldırmak için belediyenin bir üye başına çıkarttığı rakam 8,5 milyon lira. Kendilerinin hazırladığı bilirkişi raporunda bu inşaatın tamamlanması için 1 milyar 260 milyon lira gibi bir para istiyorlar. Bu da bir üyeye yaklaşık 8,5 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Bizim şu ana kadar ödediğimiz bugünün parasıyla yaklaşık para 3,5 milyon lira. Ekstra daha 8,5 milyon lira verecek bizim, hiçbir üyemizin gücü yok." diye konuştu.

Alpyavuz, inşaatın durması nedeniyle diğer etapların da başlayamadığını, belediyenin projede tapularına şerh koyduğu mahalle sakinlerinin de mağdur edildiğini savundu.

Sorunun çözülmesini istediklerini dile getiren Alpyavuz şunları kaydetti:

"Olayın hiçbir zaman siyasi tarafında olmadık. Olmak da istemiyoruz. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki, maalesef belediye bu sorunu çözemiyor. Ya çözmek istemiyor ya çözemiyor. Günün sonunda da biz bu manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu manzarayla karşı karşıya kaldığımız için de Bakanlık mı müdahale edecek bu işe yoksa CHP Genel Merkezi bir çözüm bulup, bize mi ulaşacak bilmiyorum ama bu enkazın kaldırılmasını, üyelerin mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."

Emekli ikramiyesini projeye yatırdığını anlatan kooperatif mağduru Hatice Koçak da emeklerinin heba olduğunu anlattı.

İnşaatın kısa sürede tamamlanacağını düşünerek kiraya çıktığını belirten Koçak, "Bu kiralara dayanabileceğim zaten benim bir yıl gibiydi. Buraya geleli şu anda iki yıl oldu. Geldiğim günden beri hiçbir ilerleme kaydedemedik. Amacımız siyasi değil. Sonuçta biz evimize kavuşmak istiyoruz. Yıllarımın birikimini buraya yatırdım bir evim olsun diye ama ilerleme kaydedilmiyor." ifadelerini kullandı.

- "BEKARDIM, EVLENDİM 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUN DA GÖREMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu da Karabağlar'daki projenin 14 yıldır bitirilemediğini söyledi.

Sürecin yönetimi için çeşitli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Uslu, şöyle konuştu:



"Bu iş 2011 yılında başlarken bekardım. 2012 yılında evlendim, 12 yaşında bir çocuğum var. Çocuğumun da göremeyeceğini düşünüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediyesinden umudumuz kalmadı. O yüzden bu işi bir an önce Çevre Şehircilik Bakanlığının devralmasını istiyoruz. Daha önce girişimiz oldu ama lakin İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgilenmediği, teknik olarak bir iş yapmadığı için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı devreye girmedi. Bizim buradaki isteğimiz bugün yapılan tutuklamalar, usulsüzlükler var iken Bakanlık artık beklemede kalmasın."