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CHP'den valiye engel! Alana güçlükle ulaştı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen '40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinliğine katılmak isteyen Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri CHP İl Başkanlığına ait aracın yolun ortasına park edilmesinden dolayı alana güçlükle girebildi, olaya polis müdahale etti.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 19:15 - Güncelleme:
CHP'den valiye engel! Alana güçlükle ulaştı
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Akmescit Mahallesi'nde Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik bu yıl da yapıldı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş ile protokol üyeleri de katıldı. Etkinliğin gerçekleştirileceği alana girmek isteyen Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri ise kısa süreliğine CHP İl Başkanlığının araç engeline takıldı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sürücünün, üzerinde CHP logosunun yer aldığı aracı yolun ortasına park ederek cami bahçesine girmesi ve yaklaşık 5 dakika bulunamaması tepkilere neden oldu. Yol sonrasında polis ve valilik görevlilerinin müdahalesi ile aracın kaldırılması ile ulaşıma açıldı. Aracın kaldırılması ile Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri alana girebildi.

  • Vali Doç Dr Kübra
  • Protokol Üyeleri
  • 40 Hatimli Aşure

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