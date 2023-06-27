CHP'den vekilleri kapan Karamollaoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması: Bitti!

Saadet Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan ve CHP listelerinden girdiği Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda meclise 9 milletvekili göndermeye hak kazandı.

Seçim sonrası yaşanan hezimetin ardından ise 6'lı masa tel tel dökülmeye başladı. İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda Altılı Masa ile ilgili "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi.

AKŞENER'İN SÖZLERİNE CEVAP

Saadet lideri Karamollaoğlu, "Ben Sayın Akşener'in cümlelerini yorumlama yetkisine sahip değilim. Sayın Akşener'i kongreden sonra da aradım. Tebrik ettim... Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı." dedi.

İTTİFAKIN HÜKMÜ KALMADI

İttifakın bittiğini söyleyen Karamollaoğlu şu değerlendirmelerde bulundu: Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu; biz, hem Altılı Masa'da bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Birbirimiz ile görüşürüz. Çünkü 9 ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir. O halde bizim şu anda ittifak değil, birbirimiz ile olan münasebetlerimizi medeni bir şekilde devam ettirme gayreti içinde olmamız icap eder. Ülkeye de barışı, huzuru getirecek olan da bu anlayıştır diye düşünüyorum.

NE OLMUŞTU?

Seçimlerin ardından partilerin Meclis'teki dağılımı belli oldu.

Buna göre Meclis'te AK Parti'nin 263, CHP'nin 130, MHP'nin 50, İyi Parti'nin 44, DEVA'nın 15, Saadet Partisi'nin 10, Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili var.

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi toplam 35 milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Alınan yenilginin ardından ise 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrılarak TBMM'de yeni bir grup kurma beklentisi içerisine girdi.

DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında bir süredir devam eden, Meclis'te ortak bir siyasi parti grubu kurulmasına ilişkin görüşmelerin nihayete ermesi beklenirken, Ali Babacan'ın kararın vazgeçtiği öğrenildi.