Güncel

CHP'li ABB'den bir fiyasko daha: Reklamı yapılan ''delinatör'' bakın ne çıktı

CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro ekranlarında 'Delinatör uygulaması' adıyla gösterilen reklamın, aslında duba olduğu ortaya çıktı. Yol kenarına duba uygulamasının reklamını metrolarda yapan CHP'li ABB sosyal medyada tepki çekti.

IHA5 Eylül 2025 Cuma 15:01 - Güncelleme:
CHP'li ABB'den bir fiyasko daha: Reklamı yapılan ''delinatör'' bakın ne çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından metrolardaki reklam ekranlarında dikkat çeken 'Delinatör Uygulaması'nın duba olduğu öğrenildi.

Ankara Metrosu'nda yer alan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin gösterildiği reklam ekranlarında 'Delinatör Uygulaması' adıyla gösterilen hizmet vatandaşlar tarafından dikkat çekti.

Araç yoluyla yaya yolunu ayıran veya bazı noktalarda sürücüleri yönlendirmek ya da uyarmak için kullanılan plastik duba olduğu öğrenilen delinatörün, İngilizce 'delineator' kelimesiyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Duba yerine delinatör kelimesinin kullanıldığı uygulamada, yola koyulan yeni dubaların hizmet olarak Ankara Metrosu'nda reklamı yapıldı.

