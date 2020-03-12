CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

12 Mart 2020 Perşembe 07:55 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 07:55

Bütün dünyada korku ve paniğe sebep olan koronavirüs CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener için de siyasi rant malzemesine dönüştü. Hükümetten vatandaşı rahatlatmaya yönelik açıklamalar gelirken Abdüllatif Şener, koronavirüsün 6 ay daha sürmesi halinde hiçbir ülkede siyasi iktidarların ayakta kalamayacağını iddia etti.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener tepki çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan “N’olacak bu memleketin hali?” diye soran Şener, koronavirüs etkisinin 6 ay daha sürmesi durumunda hiçbir ülkede siyasi iktidarların ayakta kalamayacağını iddia etti.

Şener'in büyük tepki toplayan açıklaması şöyle:

“N’olacak bu memleketin hali? Haberler kötü. Benden duymuş olmayın. Dünya ekonomisi çöküşe doğru yol alıyor. Eğer koronavirüs bu hızla yayılır ve etkisini altı ay sürdürürse, hiçbir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz! Dostlar! Yeni bir dünyaya merhaba!”