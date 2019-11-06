CHP´li Ağbaba Mehmetçik´e pusu kuran teröristi TBMM´de ağırlamış

Terör örgütü PKK/YPG saflarında katılarak Türk askerine kurşun sıkan TKP-ML'li terörist Özge Aydın'ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlanarak Ağbaba'ya şovunda eşlik ettiği görüntüler ortaya çıktı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi icra eden Mehmetçik'e pusu kuran terörist Özge Aydın kod adlı Ceren Güneş, amacına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. O teröristin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğu ortaya çıktı.