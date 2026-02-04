İSTANBUL 13°C / 6°C
CHP'li Akpolat'ın makam şoförü anlattı: Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savunma yapan Rıza Akpolat'ın makam şoförü tutuklu sanık Mehmet Ataş, 'Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum. Kayıt dışından kastım, bankadan değil elden geliyordu' dedi.

IHA4 Şubat 2026 Çarşamba 16:02
CHP'li Akpolat'ın makam şoförü anlattı: Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşmada Beşiktaş Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü ve Akpolat'a gelen paraları taşıdığı öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Ataş, savunmasını gerçekleştirdi.

ACARKET'TEKİ VİLLA SORULDU

Mahkeme başkanı sanığa yönelttiği, "Acarket'teki villa kimin?" sorusuna sanık Ataş, "Ben oraya bir kere gitmiştim, Rıza Akpolat'ı götürüyordum. Akpolat, çocuklarına 'artık burada oturacağız' diyordu. Ben bir şofördüm sadece, çalışandım. Bana verilen talimatları yerine getirdim. Yeşim hanımın ödemelerini ben yapıyordum, bu talimatı bana Rıza Akpolat vermişti. Benim mesleğim nedeniyle verilen görevleri sorgulama yetkim yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.

"BELEDİYEYE KAYIT DIŞI PARALAR GELİYORDU"

Ataş, "Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum. Kayıt dışından kastım bankadan değil, elden geliyordu" dedi.

YAT AKPOLAT'IN

Rıza Akpolat, eşiyle evlilik yıl dönümleri için yat turu kiralamıştı ama daha sonraki konuşmalardan dolayı yat aldığını sandım. Aylardır ailemden uzaktayım. İşten çıkarıldım, başka bir gelirim de yok, ailem çok zorlanıyor. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

