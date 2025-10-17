İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

CHP'li Ankara'da ASKİ skandalı! Usta gazeteciye 'su faturası' tehdidi

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın 11 bin liralık su faturası paylaşımı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (ASKİ) rahatsız etti.

HABER MERKEZİ17 Ekim 2025 Cuma 17:25 - Güncelleme:
CHP'li Ankara'da ASKİ skandalı! Usta gazeteciye 'su faturası' tehdidi
11 bin liralık su faturasına tepki gösteren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Soygun bu, vurgun bu... Tam 11 bin liralık su faturası! Sayaçlar 4 ayda bir okununca faturalar katlamalı geliyor. Fiyat hem pahalı hem katlamalı. 'Su insan hakkı' diyen Mansur Yavaş belediyeciliği bu işte!" ifadelerini kullandı.

TEHDİDE BAŞVURDULAR

ASKİ Genel Müdürlüğü ise söz konusu paylaşımın ardından resmi hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Emin Pazarcı, söz konusu tweetiniz ile halkı yanıltıcı bilgiyi dolaşıma sokarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğümüzün itibarına zarar verdiğiniz için hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz" denildi. 11 bin liralık faturanın ne şekilde düzenlendiği açıklanmazken, söz konusu açıklamaya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU'NDAN PAZARCI'YA DESTEK

Türkiye Basın Federasyonu'nun (TÜBAF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Gazeteci yazar Emin Pazarcı'nın yüksek su faturası eleştirileri nedeniyle, ilgili kurum tarafından hukuki işlem tehdidiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Pazarcı'nın yanındayız. Basın özgürlüğünü savunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

