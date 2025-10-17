11 bin liralık su faturasına tepki gösteren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Soygun bu, vurgun bu... Tam 11 bin liralık su faturası! Sayaçlar 4 ayda bir okununca faturalar katlamalı geliyor. Fiyat hem pahalı hem katlamalı. 'Su insan hakkı' diyen Mansur Yavaş belediyeciliği bu işte!" ifadelerini kullandı.

Tüketime bakıp, "hamam mı işletiyor bunlar" demeyin. Tam 4 aylık. Sayaçlar 4 ayda bir okununca işte böyle katlamalı geliyor faturalar.

Üstelik Lalahan burası, garibanların oturduğu gecekondu bölgesi.

TEHDİDE BAŞVURDULAR

ASKİ Genel Müdürlüğü ise söz konusu paylaşımın ardından resmi hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Emin Pazarcı, söz konusu tweetiniz ile halkı yanıltıcı bilgiyi dolaşıma sokarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğümüzün itibarına zarar verdiğiniz için hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz" denildi. 11 bin liralık faturanın ne şekilde düzenlendiği açıklanmazken, söz konusu açıklamaya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Gazeteci yazar Emin Pazarcı'nın yüksek su faturası eleştirileri nedeniyle, ilgili kurum tarafından hukuki işlem tehdidiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Pazarcı'nın yanındayız. Basın özgürlüğünü savunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. (TÜBAF) @snnburhan @eminpazarci pic.twitter.com/sUfVLTwLii — Türkiye Basın Federasyonu TÜBAF (@tbfederasyonu) October 17, 2025

TÜRKİYE BASIN FEDERASYONU'NDAN PAZARCI'YA DESTEK

Türkiye Basın Federasyonu'nun (TÜBAF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Gazeteci yazar Emin Pazarcı'nın yüksek su faturası eleştirileri nedeniyle, ilgili kurum tarafından hukuki işlem tehdidiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Pazarcı'nın yanındayız. Basın özgürlüğünü savunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.