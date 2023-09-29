CHP'li Ateş Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Ne konuştuğunu bilmiyor

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı Haber Global TV canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

"ALLAH AŞKINA KILIÇDAROĞLU BU KADAR MI YOZ?"



"Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu söylediklerinin anlamını bilmiyor" diyen Ateş, "Allah aşkına Kılıçdaroğlu bu kadar mı yoz? Tüzüğün bir maddesini değiştirecek devrim diyor. kardeşim neyi getireceksin sen?" ifadelerini kullandı.

Kadın kotasına ilişkin hali hazırda zaten yüzde 30 sınırı olduğunu vurgulayan Ateş, "Meclis'te ilçelerde il örgütlerinde kadınlara yüzde 30 kota tanıdı mı da şimdi tanıyacak? İnsana gülerler yahu! Bu kadar sudan ucuz konuşamazsın." dedi.

Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nun 130 tane danışmanı olduğunu vurgulayan Ateş, "Bu adamı hiç mi kimse uyarmaz. Bilmiyorsa birine sorar 80 tane dışarıdan 50 tanesi de Meclis'te danışmanın var. Yıllarca emek verdiğim partinin genel başkanı bu kadar ucuz konuşamaz." tepkisini gösterdi.