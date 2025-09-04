İSTANBUL 30°C / 22°C
Güncel

CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 2 şüpheli daha tutuklandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 2 şüpheli daha tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerinde düzenlenen ihalelerde usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince 2 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüphelinin de "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

  • Aziz İhsan Aktaş
  • adliye
  • suç örgütü

