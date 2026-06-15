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  • CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Balcıoğlu dahil 12 kişiye tutuklama talebi
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CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Balcıoğlu dahil 12 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirdiği dev rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı. Aralarında CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 18 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılık, Belediye Başkanı Balcıoğlu hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' gibi çok suçlamalarla tutuklama talep ederek mahkemeye sevk etti.

İHA15 Haziran 2026 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
CHP'li Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Balcıoğlu dahil 12 kişiye tutuklama talebi
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla nedeniyle operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmesini talep etti.

Savcılığın Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları nedeniyle tutuklama talep ettiği öğrenildi.

  • Silivri
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