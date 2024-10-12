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CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı'na vatandaştan 480 milyon TL'lik logo tepkisi: Onca sorun varken ne gerek vardı

CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın belediyenin logosunu değiştirme kararı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Söz konusu logo değişimine 480 milyon TL harcandığı iddia edilirken, rakamı duyan vatandaşlar, Akın'a 'Balıkesir'in onca sorunu varken logo değiştirmeye ve kenti bu logoyla donatmaya ne gerek vardı. Neden bu kadar masraf yapıldı' diye sordu.

12 Ekim 2024 Cumartesi 22:10 - Güncelleme:
CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı'na vatandaştan 480 milyon TL'lik logo tepkisi: Onca sorun varken ne gerek vardı
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CHP'li belediyeler borç batağındayken Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın logo değişimi için 480 milyon TL harcaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Balıkesir'de yerel seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Akın'ın, akrabalarını belediyede işe aldıktan sonraki ilk icraatı, belediyenin logosunu değiştirmek oldu.

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Logo, kentteki her binaya, her üst ve alt geçide, tüm duraklara ve meydanlara, dağa, taşa hatta asfalta bile kazındı.

CHP'li Akın'ın o logoya 480 milyon TL harcadığı iddia edildi.

"NEDEN BU KADAR MASRAF YAPILDI"

CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kendisine yöneltilen eleştirilere "Değişim iyidir." diyerek cevap verdi.

15 yaşındaki genç, CHP'li Akın'a "Balıkesir'in onca sorunu varken logo değiştirmeye ve kenti bu logoyla donatmaya ne gerek vardı. Neden bu kadar masraf yapıldı" diye sordu.

CHP'li Akın ise, "Değişim iyidir. Doğru, doğru haklısın koçum ama değişim iyidir. Sen bunları takma kafana." cevabını verdi.

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