Güncel

CHP'li Başarır'dan yeni skandal! Çakarlı aracını sabıkalı işadamının emrine verdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendi adına kayıtlı çakarlı lüks aracını sabıkalı işadamının emrine verdiği ortaya çıktı.

26 Kasım 2025 Çarşamba 08:10
CHP'li Başarır'dan yeni skandal! Çakarlı aracını sabıkalı işadamının emrine verdi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yeni bir skandalla gündeme geldi. Başarır'ın kendi adına kayıtlı Audi A6 Limousine model milletvekili çakarlı lüks aracını, organize suç örgütleriyle iltisakı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen işadamı Mehmet Hazım Giray'a tahsis ettiği ortaya çıktı.

ARAÇ İŞADAMINDA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da yapılan denetimlerde, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a ait TBMM plakalı, çakarlı aracı, milletvekilinin değil; turizmci Mehmet Hazım Giray'ın kullandığı tespit edildi.

Ali Mahir Başarır

Gözaltına alınan Giray, ifadesinde "Ali Mahir yakın arkadaşım. Aracı bana güvendiği için verdi" dedi.

Yapılan kimlik tespitinde aracı kullanan kişinin, Cityloft ve Marriott Otel gibi işletmelerin sahibi olan turizmci Mehmet Hazım Giray olduğu anlaşıldı.

Giray'ın Organize Suç Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahıslarla irtibatlı/iltisaklı olduğu, tehdit, görevli memura mukavemet suçundan şüpheli olarak, kasten yaralama ve tehdit suçlarından ise müşteki-şüpheli olarak adli kaydının bulunduğu tespit edildi.

Mehmet Hazım Giray

