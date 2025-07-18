CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili Mustafa Varank'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandı. Başarır'ın "O karşımızda oturursa meclisi çalıştırmayız" sözlerine Varank'tan jet cevap geldi.

"HOPLASAN DA ZIPLASAN DA..."

Varank, "Beni susturabilmek için içerisinde zeka kırıntısı bulunan tezler ve antitezler üretmen lazım.

Hoplasan da, zıplasan da, patlasan da, garip garip hareketler yapsan da sen beni susturamazsın.

Kelime hazinesi yeterli olmadığı için üç cümlede bir geri zekalı ifadesini kullanan bir insandan da hakaret dersi alacak değilim." diyerek Başarır'ın kelime haznesini yetersiz bıraktı.