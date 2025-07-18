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  • CHP'li Başarır'ın tehdidi Varank'a tosladı: Hoplasan da zıplasan da beni susturamazsın
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CHP'li Başarır'ın tehdidi Varank'a tosladı: Hoplasan da zıplasan da beni susturamazsın

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın TBMM oturumunda tehditlerine geçit vermedi. “O karşımızda oturursa Meclis'i çalıştırmayız” şeklinde tehditler savuran Başarır, Varank'ın “Hoplasan da, zıplasan da, sen beni susturamazsın. Üç cümlede bir geri zekalı ifadesini kullanan bir insandan da hakaret dersi alacak değilim” sözleri karşısında kelime haznesi yetersiz kaldı.

HABER MERKEZİ18 Temmuz 2025 Cuma 20:05 - Güncelleme:
CHP'li Başarır'ın tehdidi Varank'a tosladı: Hoplasan da zıplasan da beni susturamazsın
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CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili Mustafa Varank'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandı. Başarır'ın "O karşımızda oturursa meclisi çalıştırmayız" sözlerine Varank'tan jet cevap geldi.

"HOPLASAN DA ZIPLASAN DA..."

Varank, "Beni susturabilmek için içerisinde zeka kırıntısı bulunan tezler ve antitezler üretmen lazım.

Hoplasan da, zıplasan da, patlasan da, garip garip hareketler yapsan da sen beni susturamazsın.

Kelime hazinesi yeterli olmadığı için üç cümlede bir geri zekalı ifadesini kullanan bir insandan da hakaret dersi alacak değilim." diyerek Başarır'ın kelime haznesini yetersiz bıraktı.

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