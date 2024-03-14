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  • CHP'li başkan adayından tepki çeken sözler! ''Çok şükür Alevi köyümüz yok!''
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CHP'li başkan adayından tepki çeken sözler! ''Çok şükür Alevi köyümüz yok!''

CHP'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay'ın 'Çok şükür Alevi köyümüz yok' sözleri büyük tepki çekti.

14 Mart 2024 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
CHP'li başkan adayından tepki çeken sözler! ''Çok şükür Alevi köyümüz yok!''
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Türkiye 31 Mart'ta sandık başına giderek, yerel yöneticilerini seçecek. Partiler hazırlıklarını sürdürürken CHP ise parti içindeki skandallarla anılıyor. CHP'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay'ın sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde, 'Alevi köyü var mı' sorusuna cevabı pes dedirtti.

İşte CHP'nin Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay'ın sosyal medyada yayınlanan görüntülerinde yaşanan diyalog;

"KAÇ KÖYÜMÜZ VAR?"

Mehmet Doğanay: 27 köyümüz var.

"KAÇ ALEVİ KÖYÜMÜZ VAR?"

Mehmet Doğanay: Hiç yok, çok şükür.

Doğanay'ın 'Alevi köyü var mı' sorusuna "Çok şükür Alevi köyümüz yok" şeklindeki cevabı büyük tepki topladı.

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