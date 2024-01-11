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CHP'li başkan adayının Togg hazımsızlığı! Canlı yayında itiraf etti

Yerli ve milli teknolojilere karşı duran CHP'nin Bursa'dan belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Bozbey, Türkiye'nin gururu Togg'un Bursa'da üretilmesini hazmedemedi. Katıldığı canlı yayında 'Togg fabrikası Bursa'ya yapılmamalı mıydı?' sorusunu cevaplayan Mustafa Bozbey, 'Yeri konusunda hala soru işaretlerim var. Evet, başka bir yerde olabilirdi.' dedi.

11 Ocak 2024 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
CHP'li başkan adayının Togg hazımsızlığı! Canlı yayında itiraf etti
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CHP'nin Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TV100'deki katıldığı programda Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg hakkındaki hazımsızlığını dile getirdi. Canlı yayına konuk olan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, TOGG fabrikasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TOGG FABRİKASINI BURSA'DA İSTEMEDİ

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Bozbey'e "Gemlik'teki TOGG fabrikasına gittiniz mi?" sorunu yöneltti. Bozbey de, "TOGG fabrikasının planlarını gördüm, yerini de biliyorum. Ama içini gezmedim. TOGG yatırım olarak güzeldir, Türkiye açısından doğru bir yatırım olabilir. Ancak yeri konusunda hala soru işaretlerim var. Bütün yatırımları bir kente yüklerseniz o kentte sorunları artırmaya başlarsınız." dedi.

Acet araya girerek, "Bursa'ya yapılmamalı mıydı?" diye sordu. Bozbey şunları söyledi:

Evet, başka bir yerde olabilirdi. Yine yapılmalıydı. Kentlerde oluşan atıkların Marmara Denizi'ni ne hale getirdiğini hepimiz gördük. Türkiye de gördü. Bir müsilaj sorunu yaşadık. Bu müsilaj sorununun yüzde 70'i evsel atıklardan yüzde 30'unun sanayi atıklarından oluştuğunu biliyoruz.

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