CHP'li başkan adayının Togg hazımsızlığı! Canlı yayında itiraf etti

CHP'nin Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, TV100'deki katıldığı programda Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg hakkındaki hazımsızlığını dile getirdi. Canlı yayına konuk olan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, TOGG fabrikasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TOGG FABRİKASINI BURSA'DA İSTEMEDİ

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Bozbey'e "Gemlik'teki TOGG fabrikasına gittiniz mi?" sorunu yöneltti. Bozbey de, "TOGG fabrikasının planlarını gördüm, yerini de biliyorum. Ama içini gezmedim. TOGG yatırım olarak güzeldir, Türkiye açısından doğru bir yatırım olabilir. Ancak yeri konusunda hala soru işaretlerim var. Bütün yatırımları bir kente yüklerseniz o kentte sorunları artırmaya başlarsınız." dedi.

Acet araya girerek, "Bursa'ya yapılmamalı mıydı?" diye sordu. Bozbey şunları söyledi:

Evet, başka bir yerde olabilirdi. Yine yapılmalıydı. Kentlerde oluşan atıkların Marmara Denizi'ni ne hale getirdiğini hepimiz gördük. Türkiye de gördü. Bir müsilaj sorunu yaşadık. Bu müsilaj sorununun yüzde 70'i evsel atıklardan yüzde 30'unun sanayi atıklarından oluştuğunu biliyoruz.