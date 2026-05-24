  • CHP'li başkan binaya tırmanırken düştü! AFAD engellemelere rağmen yardıma koştu
CHP'li başkan binaya tırmanırken düştü! AFAD engellemelere rağmen yardıma koştu

CHP Genel Merkezi'ne otopark kapısının üzerinden tırmanarak girmek isteyen CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca düşerek yaralandı. Bunun üzerine AFAD ekipleri, Karaca'ya müdahale etmek için Genel Merkez bahçesine girmek istedi. Girişlerine izin verilmeyen AFAD ekipleri, otopark kapısının üzerinden tırmanarak Karaca'ya ilk müdahalede bulundu.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 14:56 - Güncelleme:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından Genel Merkez'e girişler kontrollü yapılırken bazı partililer, binaya otopark kapısının üzerinden tırmanarak girdi.

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca da aynı yolla Genel Merkez binasına girmek isterken düşüp yaralandı.

Bunun üzerine AFAD ekipleri, Karaca'ya müdahale etmek için Genel Merkez bahçesine girmek istedi. Girişlerine izin verilmeyen AFAD ekipleri, otopark kapısının üzerinden tırmanarak Karaca'ya ilk müdahalede bulundu.

Bacağının kırıldığı belirlenen Karaca, AFAD ekiplerince yine otopark kapısının üzerinden CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokaktaki ambulansa taşındı.

Karaca, ambulansla hastaneye sevk edildi.

