CHP'li başkan binaya tırmanırken düştü! AFAD engellemelere rağmen yardıma koştu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından Genel Merkez'e girişler kontrollü yapılırken bazı partililer, binaya otopark kapısının üzerinden tırmanarak girdi.
CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca da aynı yolla Genel Merkez binasına girmek isterken düşüp yaralandı.
Bunun üzerine AFAD ekipleri, Karaca'ya müdahale etmek için Genel Merkez bahçesine girmek istedi. Girişlerine izin verilmeyen AFAD ekipleri, otopark kapısının üzerinden tırmanarak Karaca'ya ilk müdahalede bulundu.
Bacağının kırıldığı belirlenen Karaca, AFAD ekiplerince yine otopark kapısının üzerinden CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokaktaki ambulansa taşındı.
Karaca, ambulansla hastaneye sevk edildi.