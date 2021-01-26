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  • CHP'li Başkan Bozkurt'un o binaya gittiği ortaya çıktı! Terör posterleri ziyarette de var mıydı?
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CHP'li Başkan Bozkurt'un o binaya gittiği ortaya çıktı! Terör posterleri ziyarette de var mıydı?

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarının duvarlarını süslediği HDP ilçe binasını, Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ziyaret ettiği ortaya çıktı.

26 Ocak 2021 Salı 08:19 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 08:24
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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin HDP'nin ilçe binasında yaptığı dezenfektan çalışmalarını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan ‘Kandil' benzeri görüntülere tepkiler devam ederken yeni bir skandal patlak verdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP’li Başkan Bozkurt’un, 14 Kasım 2019’da yaptığı ziyareti sosyal medyada paylaştığı anlaşıldı. Bozkurt’un ziyaret ettiği HDP’nin 3 katlı ilçe binasında belediye ekiplerinin koronavirüsle ilgili yaptığı dezenfektan çalışmaları sosyal medyada paylaşılınca rezalet görüntüler ortaya çıkmış ve terörle mücadele polisleri harekete geçmişti.

6 SAAT SÜREN OPERASYON

Terörle Mücadele ve Özel Harekat timleri, terör örgütünün hücre evine dönüşen HDP binasına operasyon düzenlemişti. 6 saat süren operasyonda YPG/YPJ’nin sözde bayrakları, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 30 posteri ve PKK’nın çıkardığı dergiler ele geçirilmişti. 3 katlı binanın elektriğinin de kaçak olduğu belirlenmişti.

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