İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Başkan Duman'dan tatil için pişkin açıklama: Tamamen insani bir durum
Güncel

CHP'li Başkan Duman'dan tatil için pişkin açıklama: Tamamen insani bir durum

Buca Belediye'sinde işçiler maaş alamadıkları gerekçesiyle günlerce eylem yaparken CHP'li Başkan Görkem Duman'ın şarkıcı sevgilisiyle tatile gitmesi gündem olmuştu. Duman işçilerin eylemi sırasında yurt dışında tatilde olmasına yönelik eleştirilere ilişkin 'Son 2 yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından, çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok, tamamen insani bir durumdur.' ifadelerini kullandı.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
CHP'li Başkan Duman'dan tatil için pişkin açıklama: Tamamen insani bir durum
ABONE OL

Buca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Duman'ın 2026 yılına Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde, gece mesaisinde görev yapan işçilerle birlikte girdiği belirtildi.

"Çalışmayı değil tatili seviyorlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duman, maaşlarını alamayan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi sırasında kendisinin Tayland'ın Phuket adasına tatile gitmesine yönelik eleştirilere ilişkin şunları kaydetti:

İşçiler grevde CHP'li başkan tatilde

"Son 2 yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından, çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok, tamamen insani bir durumdur. Ancak görüyorum ki, ülkemizde giderek büyüyen linç kültürü, kimi zaman gerçekleri gölgeleyip niyet okumaları üzerinden bir algı üretimine dönüşebiliyor. Tatile çıkmadan önce, yokluğum süresince iş ve işlemlerin aksamaması için gerekli görevlendirmeleri yaptık, maaş ödemeleriyle ilgili planlamalar tamamlandı. İlgili başkan yardımcılarımız ve bürokratlarımızla 24 saat irtibat ve koordinasyon halinde kalarak, işçi ve emekçi kardeşlerimizin eksik kalan ödemelerini tamamladık."

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.